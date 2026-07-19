Rafael Leão resta ancora sul mercato, ma dovrebbe raggiungere il Milan di Amorim durante le prossime amichevoli: (qui le ultime sull'attaccante rossonero). Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato della situazione dell'esterno offensivo portoghese, svelando importanti dettagli sul suo canale YouTube: > "Oggi vi posso dire con certezza che il Chelsea non sta lavorando all'operazione Leão, anche perché ha preso Rogers in quella posizione. Io su Leão vi ricordo che per il Milan è in vendita, è in uscita". promowebapp Le piste per Leão: no del Chelsea, resiste la Turchia. Tolto il Chelsea dall'equazione (almeno per il momento), dove potrebbe andare il numero 10 rossonero? Romano parla delle piste vive per il portoghese: > "Dall'Arabia Saudita ci sono stati già movimenti, dalla Turchia le uniche proposte scritte per il giocatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, niente Chelsea per Leão. Romano: "Ecco i movimenti per il portoghese"

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