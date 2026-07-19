Calciomercato Milan Fofana può partire | sondaggi dalla Francia per il centrocampista

Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Milan. Sondaggi sono stati fatti in Francia per il suo trasferimento. Arrivato a Milanello nell’estate 2024 dal Monaco, non ci sono ancora conferme ufficiali sul suo addio. La società sta valutando le offerte ricevute, ma nessuna decisione è stata comunicata. Fofana non ha ancora annunciato ufficialmente la sua intenzione di partire o restare.

L' addio di Fofana al Milan potrebbe essere sempre più vicino. Il centrocampista francese, arrivato a Milanello nell'estate 2024 dal Monaco per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, è infatti uno dei nomi principali nella lista dei possibili partenti di questa sessione di mercato e la sensazione è che, col passare dei giorni, qualcosa si stia davvero muovendo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, in questi giorni ci sarebbero stati alcuni sondaggi da parte di club francesi interessati al classe 1999. Nulla di concreto per il momento, ma abbastanza per far capire che il nome di Fofana circola con insistenza negli ambienti di mercato, essendo spesso comparso in varie voci di interessamento tra l'Inghilterra e la Francia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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ULTIM'ORA MILAN: Fofana può partire, il club ha già deciso il prezzo

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