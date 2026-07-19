Calciomercato Inter serve qualcosa in più | ancora quattro posti da coprire!

L'Inter ha ancora quattro posti da coprire tra difesa, fascia e centrocampo nel mercato estivo 202627. La squadra sta entrando in una fase decisiva della sessione di trasferimenti, con obiettivi ancora da definire. Nessun dettaglio sui nomi o sulle trattative in corso. La società sta valutando le opzioni per completare la rosa prima della chiusura del mercato. La finestra di trasferimenti rimane aperta, ma il tempo stringe.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, serve qualcosa in più. Ai nerazzurri mancano ancora quattro posti da coprire tra difesa, fascia e centrocampo. L’ Inter entra in una fase cruciale del mercato estivo 202627. Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, con l’avvicinarsi della chiusura delle operazioni, la dirigenza deve ancora coprire almeno quattro caselle e definire la distribuzione delle risorse disponibili tra fascia destra, difesa e centrocampo. Il budget iniziale era di circa 50 milioni di euro, a cui si aggiungono gli incassi delle cessioni, tra cui la più importante quella di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid tramite clausola rescissoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Bomba di calciomercato Inter, oltre a Khalaili c'è un altro esterno destro.

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