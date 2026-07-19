Dopo 20 anni, la squadra di calcio a cinque femminile di San Donato Milanese non si iscriverà al prossimo campionato di Serie A1. L’annuncio è stato comunicato sulla pagina Facebook del club. La decisione riguarda la partecipazione alla massima divisione nazionale. La società ha deciso di non presentare la domanda di iscrizione per la stagione 20242025. Nessun dettaglio sulle motivazioni della scelta è stato fornito.

L’annuncio arriva dalla pagina Facebook: San Donato Milanese perde la formazionedella Kick Off, squadra di Calcio a 5 femminile che non si iscriverà al prossimo campionato di Serie A1. Un’altra società è così vittima dei rincari e dei costi semprepiù alti che portano tante realtà, in tutti gli sport, ad abbandonare progetti e interrompere sogni per tanti giovani e non. "Sembra ieri aver alzato il primo titolo nazionale della neonata “Serie A” a Pesaro il 3 marzo 2012, anche se il nostro percorso è iniziato molto prima, nell’ormai lontanissimo 2003 – si legge nella lunga nota del club - Ci hai fatto forse per primi nella nostra categoria, varcare i confini della nostra penisola, facendoci conoscere culture sportive diverse e amicizie importanti che ancora oggi manteniamo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio a cinque. La Kick Off alza bandierà bianca: addio serie A. Dopo 20 anni il club non si iscriverà al torneo

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