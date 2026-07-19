Il sindaco di Casole d’Elsa è stato eletto rappresentante dei Comuni della Val d’Elsa nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana. L’insediamento si è svolto questa mattina nella sede del Consiglio Regionale. Pieragnoli ha commentato l’elezione definendola un grande onore.

Casole d’Elsa porta la propria voce ai tavoli regionali. Andrea Pieragnoli, sindaco del Comune valdelsano, è stato eletto rappresentante dei Comuni dell’area per la Val d’Elsa nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana, insediatosi questa mattina nella sede del Consiglio Regionale. Il CAL è l’organismo che rappresenta Comuni, Province e Città Metropolitana nel confronto con la Regione Toscana. Un luogo dove gli enti locali possono esprimere pareri e contributi sulle proposte di legge e sui principali provvedimenti regionali. La prima seduta del nuovo Consiglio ha già messo sul tavolo temi destinati ad avere rilievo per il futuro della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cal, Pieragnoli alla Regione: "Grande onore"

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