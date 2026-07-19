La strage di via D’Amelio a Palermo avvenne il 19 luglio 1992, causando la morte di giudici, agenti e civili. L'attentato fu compiuto con un'auto bomba. La notizia viene ricordata ogni anno, ma viene anche sottolineato come l’evento rappresenti un esempio di lotta contro l’illegalità. La memoria di quell’attentato si lega alla lotta contro il compromesso e le infiltrazioni mafiose.

ROMA – “La strage di via D’Amelio a Palermo non è confinata nei libri di storia, ma incarna un eterno presente che si concretizza nella lotta all’illegalità e al compromesso. Il magistrato Paolo Borsellino e i suoi custodi Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano e Walter Cosina sono stati vittime della mafia stragista, come era accaduto circa due mesi prima a Capaci per Giovanni Falcone, sua moglie e la scorta. La mafia da allora ha cambiato pelle, diventando più silenziosa e pervasiva. Per questo va portato avanti un nuovo modo di combatterla. Lo dobbiamo a tutte le donne e gli uomini delle istituzioni che hanno perso la vita per rendere concreto quel ‘profumo di libertà’ tanto caro a Paolo Borsellino”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Brunetta: “La strage di via D’Amelio incarna un eterno presente che si concretizza nella lotta all’illegalità”

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