A Brindisi, negli uffici dell'anagrafe comunale, è stato rubato circa 20 mila euro. I ladri hanno forzato la cassaforte e si sono impossessati del denaro nelle ultime ore. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Non sono stati segnalati danni ad altri beni o elementi dell'ufficio. La scoperta del furto è stata comunicata alle autorità competenti.

Un furto è stato commesso negli uffici dell'Anagrafe comunale a Brindisi dove sconosciuti nella scorse ore hanno forzato la cassaforte e rubato circa 20 mila euro. Si tratterebbe dei proventi per le pratiche relative all'attivazione della carta d'identità elettronica. A quanto si apprende, i ladri avrebbero utilizzato un ingresso laterale di palazzo di città in via Filomeno Consiglio, per accedere agli uffici. Sul posto, per eseguire i primi accertamenti, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Brindisi, furto negli uffici dell'anagrafe comunale: rubati ventimila euro. Scattano le indagini

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