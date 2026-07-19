Brindisi furto negli uffici dell' anagrafe comunale | rubati ventimila euro Scattano le indagini

Da lecce.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Brindisi, negli uffici dell'anagrafe comunale, è stato rubato circa 20 mila euro. I ladri hanno forzato la cassaforte e si sono impossessati del denaro nelle ultime ore. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Non sono stati segnalati danni ad altri beni o elementi dell'ufficio. La scoperta del furto è stata comunicata alle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un furto è stato commesso negli uffici dell'Anagrafe comunale a Brindisi dove sconosciuti nella scorse ore hanno forzato la cassaforte e rubato circa 20 mila euro. Si tratterebbe dei proventi per le pratiche relative all'attivazione della carta d'identità elettronica. A quanto si apprende, i ladri avrebbero utilizzato un ingresso laterale di palazzo di città in via Filomeno Consiglio, per accedere agli uffici.  Sul posto, per eseguire i primi accertamenti, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brindisi.

brindisi furto negli uffici dell anagrafe comunale rubati ventimila euro scattano le indagini
© Lecce.corriere.it - Brindisi, furto negli uffici dell'anagrafe comunale: rubati ventimila euro. Scattano le indagini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

she died for the wrong man, but returned to burn her enemies to the ground! total power move.

Video she died for the wrong man, but returned to burn her enemies to the ground! total power move.

Notizie e thread social correlati

Microspie cercate negli uffici Stp: a Brindisi esplode il caso della transazione da 850mila euroLa Società Trasporti Pubblici di Brindisi ha effettuato una bonifica ambientale negli uffici per verificare la presenza di microspie o dispositivi di...

San Salvario, ladri in azione negli uffici della Circoscrizione 8: rubati pc e apparecchiature informatiche, danni all'arredoIn meno di due mesi, gli uffici della Circoscrizione 8 di via Federico Campana a San Salvario sono stati di nuovo presi di mira.

Temi più discussi: Furto dei bus Stp di Ostuni, sgominata la banda dei portavalori: sette arresti; Furto dei bus STP di Ostuni nell’inchiesta DDA: sette arresti per gli assalti ai portavalori; Roma, le strappa la collana: rapinatore bloccato dai passanti. Mi ha spinta alle spalle per prendere anche la borsa; Furto al supermercato: sparisce un portafogli con centinaia di euro.

brindisi furto negli ufficiFurto nell'ufficio Anagrafe del Comune di Brindisi: rubati 22mila euroRubati circa 22mila euro dalla cassaforte dell'ufficio Anagrafe del Comune di Brindisi. Il furto è stato scoperto nelle prime ore ... msn.com

brindisi furto negli ufficiFurto negli uffici del Comune di Brindisi, bottino da circa 20mila euroUn furto è stato commesso negli uffici dell'Anagrafe comunale a Brindisi dove sconosciuti nella scorse ore hanno forzato la cassaforte e rubato circa 20 mila euro. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web