Nelle ultime ore, ignoti hanno forzato la cassaforte negli uffici dell'anagrafe comunale a Brindisi, portando via circa 20 mila euro, provenienti dagli incassi delle carte d'identità elettroniche. Il furto è stato scoperto questa mattina, e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini. Nessuno è stato ancora arrestato, e non sono stati segnalati altri danni o furti all’interno dell’ufficio.

Un furto è stato commesso negli uffici dell'Anagrafe comunale a Brindisi dove sconosciuti, nella scorse ore, hanno forzato la cassaforte e rubato circa 20 mila euro. Si tratterebbe dei proventi per le pratiche relative all'attivazione della carta d'identità elettronica. A quanto si apprende, i ladri avrebbero utilizzato un ingresso laterale di palazzo di città in via Filomeno Consiglio, per accedere agli uffici. Sul posto, per eseguire i primi accertamenti, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Brindisi, furto negli uffici dell'anagrafe comunale: rubati 20 mila euro. Erano gli incassi delle carte d'identità elettroniche

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