Nella città di Brindisi, ignoti hanno forzato la cassaforte negli uffici dell'anagrafe comunale, portando via circa 20 mila euro. La somma era costituita dagli incassi delle carte d'identità elettroniche. Il furto si è verificato nelle ultime ore e al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o indagini in corso. Nessuna altra informazione sulle modalità con cui sono stati compiuti i danni o sulle misure di sicurezza adottate.

Un furto è stato commesso negli uffici dell'Anagrafe comunale a Brindisi dove sconosciuti, nella scorse ore, hanno forzato la cassaforte e rubato circa 20 mila euro. Si tratterebbe dei proventi per le pratiche relative all'attivazione della carta d'identità elettronica. A quanto si apprende, i ladri avrebbero utilizzato un ingresso laterale di palazzo di città in via Filomeno Consiglio, per accedere agli uffici. Sul posto, per eseguire i primi accertamenti, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Brindisi, furto negli uffici dell'anagrafe comunale: rubati 20 mila euro. Erano gli incassi delle carte d'identità elettroniche

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