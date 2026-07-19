Briganti sarà il commissario straordinario

Notizia in breve

Un nuovo commissario straordinario è stato nominato a Grosseto in risposta ai primi due allevamenti suini toscani colpiti da peste suina africana. La decisione mira a rafforzare il coordinamento delle attività di controllo e contenimento. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle misure adottate o sull’identità del commissario. La situazione ha portato a interventi immediati per limitare la diffusione dell’epidemia tra gli allevamenti della regione.