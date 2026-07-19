Briganti sarà il commissario straordinario
Un nuovo commissario straordinario è stato nominato a Grosseto in risposta ai primi due allevamenti suini toscani colpiti da peste suina africana. La decisione mira a rafforzare il coordinamento delle attività di controllo e contenimento. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle misure adottate o sull’identità del commissario. La situazione ha portato a interventi immediati per limitare la diffusione dell’epidemia tra gli allevamenti della regione.
GROSSETO A fronte dei primi due allevamenti suini toscani con casi di peste suina africana, per rafforzare il coordinamento delle attività di prevenzione, sorveglianza e contenimento della malattia, la Regione Toscana ha nominato il dottor Giorgio Briganti (foto), direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana sud est, commissario straordinario regionale per la gestione dell’emergenza Peste Suina Africana (PSA). Negli ultimi mesi, infatti, la situazione epidemiologica si è appunto aggravata con la comparsa dei primi due focolai in allevamenti situati in alcuni Comuni toscani che hanno reso necessario l’abbattimento degli animali presenti, con conseguenze anche sul piano economico per il comparto suinicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Peste suina, la Toscana nomina un commissario straordinario
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