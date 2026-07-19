Brabus ha annunciato una partnership con AB Yachts, appartenente a Next Yacht Group, per entrare nel settore degli yacht di lusso. La collaborazione riguarda la produzione e la commercializzazione di imbarcazioni di alta gamma. La notizia ha avuto maggiore risonanza nel settore nautico rispetto a quello automotive.

È una notizia che ha sorpreso il mondo della nautica più che quello dell'automotive: Brabus ha annunciato una partnership strategica con AB Yachts, brand di Next Yacht Group, per entrare nel mondo degli yacht di lusso. Una collaborazione che porterà alla creazione di una nuova gamma di imbarcazioni firmate Brabus - di cui non si sa ancora nulla - e che debutterà ufficialmente al Monaco Yacht Show 2026, dal 23 al 26 settembre. Gli appassionati di auto conoscono bene Brabus: nel 2027, festeggerà il primo mezzo secolo di attività, basata sostanzialmente sul tuning delle vetture Mercedes-Benz e Smart e con un obiettivo chiamato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brabus, salto di qualità nella nautica: accordo con l'italiana AB Yachts per gli yacht di lusso

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