Borsellino Meloni | Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’Italia
Il 19 luglio è ricordato come una data che ha segnato la storia italiana e la vita di un pubblico ufficiale. Quel giorno, il giudice antimafia è stato ucciso in un attentato. La politica ha commentato che Borsellino ha lasciato un’eredità di coraggio e amore per il Paese. Ha anche sottolineato l’importanza della fiducia nei giovani, affermando che senza il loro consenso, la mafia perderebbe potere e scomparirebbe.
ROMA – “Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’Italia. E ha segnato anche la mia vita. Paolo Borsellino ci ha lasciato un’eredità fatta di coraggio, amore per la Patria e fiducia nei giovani: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la premier Giorgia Meloni (foto) nell’anniversario dell’uccisione di Paolo Borsellino. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia dItalia. E ha segnato anche la mia vita.
Notizie e thread social correlati
Borsellino, le istituzioni blindano riscatto e memoria. Mattarella: la Repubblica più forte del cancro mafioso. Meloni: ha segnato la mia vitaA 34 anni dalla strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta, il capo dello Stato ha affermato che la Repubblica si è dimostrata...
Basket, Shields e Milano, la fine di una storia che ha segnato un’epocaShavon Shields ha deciso di lasciare l’Olimpia Milano, segnando la fine di un rapporto durato diverse stagioni.
Temi più discussi: Strage via D’Amelio, Mattarella: Disegno eversivo è stato sconfitto; Borsellino, il giorno del ricordo. Il fratello attacca Meloni; Salvatore Borsellino fratello di Paolo attacca Meloni e FdI, critiche alla gestione dell'antimafia: la replica; Meloni:percorriamo strada di Borsellino.
Nel giorno del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, Ignazio La Russa replica a Salvatore Borsellino, che aveva chiesto a Giorgia Meloni di smettere di richiamarsi al magistrato ucciso dalla mafia. Il presidente del Senato contesta al fratello la possibilit x.com
Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta venivano assassinati dalla mafia in via D’Amelio. Borsellino ha servito lo Stato fino all’ultimo giorno, consapevole del rischio che correva, senza mai arretrare. Il suo sacrificio, insieme a quello di Ag facebook
Borsellino, Meloni: Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’ItaliaROMA – Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’Italia. E ha segnato anche la mia vita. Paolo Borsellino ci ha lasciato un’eredità fatta di coraggio, amore per la Patria e fiducia nei ... lopinionista.it
Meloni la smetta. Salvatore Borsellino attacca il governo: arriva la risposta di La RussaSalvatore Borsellino attacca Meloni e chiede alla premier di non richiamarsi più al giudice ucciso dalla mafia: scoppia lo scontro con La Russa. notizie.it