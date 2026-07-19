Il 19 luglio è ricordato come una data che ha segnato la storia italiana e la vita di un pubblico ufficiale. Quel giorno, il giudice antimafia è stato ucciso in un attentato. La politica ha commentato che Borsellino ha lasciato un’eredità di coraggio e amore per il Paese. Ha anche sottolineato l’importanza della fiducia nei giovani, affermando che senza il loro consenso, la mafia perderebbe potere e scomparirebbe.

ROMA – “Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’Italia. E ha segnato anche la mia vita. Paolo Borsellino ci ha lasciato un’eredità fatta di coraggio, amore per la Patria e fiducia nei giovani: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la premier Giorgia Meloni (foto) nell’anniversario dell’uccisione di Paolo Borsellino. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lopinionista.it - Borsellino, Meloni: “Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’Italia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia dItalia. E ha segnato anche la mia vita.

Notizie e thread social correlati

Borsellino, le istituzioni blindano riscatto e memoria. Mattarella: la Repubblica più forte del cancro mafioso. Meloni: ha segnato la mia vitaA 34 anni dalla strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta, il capo dello Stato ha affermato che la Repubblica si è dimostrata...

Basket, Shields e Milano, la fine di una storia che ha segnato un’epocaShavon Shields ha deciso di lasciare l’Olimpia Milano, segnando la fine di un rapporto durato diverse stagioni.

Temi più discussi: Strage via D’Amelio, Mattarella: Disegno eversivo è stato sconfitto; Borsellino, il giorno del ricordo. Il fratello attacca Meloni; Salvatore Borsellino fratello di Paolo attacca Meloni e FdI, critiche alla gestione dell'antimafia: la replica; Meloni:percorriamo strada di Borsellino.

Nel giorno del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, Ignazio La Russa replica a Salvatore Borsellino, che aveva chiesto a Giorgia Meloni di smettere di richiamarsi al magistrato ucciso dalla mafia. Il presidente del Senato contesta al fratello la possibilit x.com

Borsellino, Meloni: Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’ItaliaROMA – Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’Italia. E ha segnato anche la mia vita. Paolo Borsellino ci ha lasciato un’eredità fatta di coraggio, amore per la Patria e fiducia nei ... lopinionista.it

Meloni la smetta. Salvatore Borsellino attacca il governo: arriva la risposta di La RussaSalvatore Borsellino attacca Meloni e chiede alla premier di non richiamarsi più al giudice ucciso dalla mafia: scoppia lo scontro con La Russa. notizie.it