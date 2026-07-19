Il trenino turistico di Bologna è stato multato dalla polizia locale, anche se aveva passato il semaforo verde. La sanzione è stata applicata perché l'ultima carrozza si trovava con il semaforo rosso, rallentato dai cantieri lungo il percorso. Il City Bo Express, noto come il trenino rosso, è stato fermato durante una delle sue corse in città.

Chi l’avrebbe mai detto che anche i treni potessero essere multati dalla polizia locale. È accaduto al City Bo Express, conosciuto da tutti come il trenino rosso che porta turisti e curiosi in giro per la città. Una locomotiva e due o tre carrozze a seconda del bisogno, ovviamente il mezzo non viaggia sui binari e per questo valgono le regole del Codice della strada. Erano le 9.50 del 26 maggio e l’autista, Jhonny Herreria Salazar, stava portando il mezzo dal deposito a piazza Maggiore per cominciare la giornata lavorativa. Al semaforo verde dell’incrocio tra via de’ Carracci e via Matteotti, proprio prima del ponte, il conducente ha proseguito come al solito ma, a causa del traffico dovuto ai cantieri del tram, si è fermato per qualche secondo di troppo e l’ultima carrozza è passata con il rosso. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, il trenino turistico viene multato: «È passato con il verde ma per l'ultima carrozza era scattato il rosso, autista rallentato dai cantieri»

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