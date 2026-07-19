"La loro 'sicurezza' è questo schifo qui. Che orrore, che rabbia! RIP Abderrahim Fakir": l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis lo ha scritto sui social pubblicando il video dell'arresto durante il quale un 43enne di origini marocchine ha perso la vita. Quest'ultimo è morto durante un controllo di polizia a Bologna. Le forze dell'ordine erano intervenute dopo le segnalazioni dei residenti, che parlavano di un uomo in forte stato di agitazione. Mentre si cerca di far luce sulle cause del decesso dell'uomo, c'è già chi si lascia andare a commenti di questo tipo per attaccare il governo. "Quello che vediamo nel video di Bologna è un fatto estremamente grave. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Bologna, 42enne morto al Pilastro. La sparata di Ilaria Salis: "Questo schifo qui"

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