Venerdì sera, le forze dell'ordine hanno eseguito un blitz che ha coinvolto diverse aree della città. Sono state controllate tutte le stazioni ferroviarie, sorvegliate con droni e unità cinofile, le cinque linee della metropolitana e alcuni autobus delle linee 90, 91, 92 e 95. Inoltre, è stato effettuato un intervento al capolinea Linate della linea M4. Durante le operazioni, sono state arrestate dieci persone.

Il blitz è andato in scena tra il tardo pomeriggio e la serata di venerdì: nel mirino tutte le stazioni ferroviarie cittadine (sorvegliate con droni e unità cinofile), le cinque linee metropolitane, gli autobus 90, 91, 92 e 95 e il capolinea Linate della M4. Il servizio straordinario con centinaia di uomini in azione è stato predisposto dalla Questura, con la partecipazione degli agenti della polizia locale. Nel corso dell’attività, sono state controllate 8.435 persone, di cui 3.743 straniere: di queste, 73 sono state accompagnate in via Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti, mentre 34 sono state denunciate per spaccio, possesso di coltello o violazioni alle disposizioni dell’autorità amministrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz in stazioni, metrò e bus: dieci in manette

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Blitz nei trasporti di Milano: 10 arresti e oltre 8 mila persone controllate

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