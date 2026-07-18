Durante controlli su stazioni, metropolitane e autobus, sono state ispezionate oltre 8.400 persone. Dieci di queste sono state arrestate. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e contrastare attività illecite. Le forze dell’ordine hanno inoltre identificato soggetti con precedenti penali e sequestrato sostanze illecite. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza nelle aree pubbliche.

Milano, 18 luglio 2026 – Stazioni, metropolitane e tratte dell’autobus al setaccio: dieci persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale nelle stazioni ferroviarie di Milano, lungo le cinque linee metropolitane e i tratti percorsi dalle 4 linee di autobus 90, 91, 92 e 95 e nell'area della fermata della linea metropolitana M4 'Linate Aeroporto'. Il bilancio dei controlli. Nel corso del blitz, comunica la Questura, sono state controllate 8435 persone, di cui 3743 cittadini stranieri; 73 sono state accompagnate in Questura, 34 sono state denunciate all'autorità giudiziaria per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, per possesso di coltello e per violazioni agli ordini dell'autorità amministrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al setaccio stazioni, metro e bus: 8.435 persone controllate, 10 arresti

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