Durante un blitz in stazioni, aeroporti e fermate degli autobus, sono stati fermati 34 individui trovati con coltelli nascosti in tasca. Tutti sono stati sottoposti a controlli e trovati in possesso di armi bianche pronte all’uso. Nessuna persona ha riportato ferite o coinvolgimenti diretti in incidenti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i coltelli e condotto le verifiche sulle identità. L’operazione è stata condotta senza incidenti o resistenze.

Un coltello nascosto in tasca, pronto a diventare un'arma nel giro di un secondo. È il dato che più di ogni altro racconta la tensione silenziosa che si respira ogni giorno tra le banchine della metropolitana milanese: tra le decine di persone denunciate nel corso dell'ultima maxi operazione della Polizia di Stato, diverse sono state sorprese proprio con lame addosso, pronte all'uso in mezzo alla folla di pendolari e turisti. È bastata una notte di controlli straordinari, tra venerdì e sabato, per fotografare la Milano che si muove sottoterra e ai margini delle sue stazioni, un microcosmo dove la sicurezza non è mai data per scontata. La... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Blitz in stazioni, aeroporti e bus: fermati in 34 col coltello in tasca

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