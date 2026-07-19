In piazza Statuto si è verificato un blackout che ha durato circa un'ora e mezza, interessando l’ingresso nord del centro storico. Durante questo periodo, né residenti né turisti hanno potuto accedere alla zona. I commercianti locali hanno espresso insoddisfazione, ricordando che si tratta di un problema ricorrente. La giornata era tipica di luglio, con molti visitatori in città, ma il guasto ha creato disagi per le attività commerciali e per chi cercava di entrare nella zona.

Quello di ieri è stato il tipico sabato di luglio, con la città piena di gente e soprattutto di turisti. Ma al mattino per un’ora e mezzo l’ingresso nord del centro storico non è stato in grado di servire né i residenti né i turisti. Colpa di un black out avvenuto in piazza Statuto (nella foto) dalle 11 alle 12,30 paralizzando tutto. I turisti che entravano al bar, al tabacchino o alla gastronomia sono tornati indietro, la farmacia ha dovuto aprire la porta d’emergenza in piazza Crispi perché quella automatica non funzionava, oltre all’impossibilità di ordinare i medicinali. Al negozio di parrucchieri phon spenti e donne rimaste con i capelli bagnati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Black out in piazza Statuto. Commercianti infuriati: "Non è la prima volta"

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Black out in piazza Statuto. Commercianti infuriati: Non è la prima voltaIeri mattina niente luce per un’ora e mezzo, era successo anche a fine giugno. Disagi per bar, farmacia, parrucchiera e tabacchino. Enel: Troppi consumi. lanazione.it

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