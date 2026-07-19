Bill e Hillary Clinton in volo privato a Pontecagnano poi in barca a Nerano per il pranzo

Da salerno.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo pomeriggio di ieri, all'aeroporto di Pontecagnano, si è verificato un grande spiegamento di forze dell'ordine, che ha accompagnato l'atterraggio di un jet privato. A bordo del velivolo erano presenti due personalità di rilievo. Dopo lo sbarco, sono stati visti in barca a Nerano, dove hanno pranzato. L'evento ha attirato numerosi osservatori e ha suscitato attenzione per la presenza di queste figure pubbliche.

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L'enorme spiegamento di forze dell'ordine, nel primo pomeriggio di ieri - sabato 18 luglio - all'aeroporto «Salerno - Costa d'Amalfi» a Pontecagnano, aveva lasciato presagire che da quel jet privato atterratto poco prima stavano per toccare terra due personalità importanti. E, infatti, dalla scaletta sono scesi Bill e Hillary Clinton. Giunti in Italia per qualche giorno di relax e vacanza, iniziata proprio in Campania. Scortati da agenti italiani e da una security americana, l'ex presidente degli Stati Uniti e la moglie, già segretaria di Stato oltre che candidata democratica alla Presidenziali americane, hanno poi raggiunto il porto per imbarcarsi su uno yacht. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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