Nel primo pomeriggio di ieri, all’aeroporto di Pontecagnano, un grande spiegamento di forze dell’ordine si è concentrato dopo l’atterraggio di un aereo privato. Dal velivolo sono scese due persone, che sono state successivamente imbarcate su una barca a Nerano per il pranzo. Non sono stati forniti dettagli sui nomi delle personalità coinvolte.

L'enorme spiegamento di forze dell'ordine, nel primo pomeriggio di ieri - sabato 18 luglio - all'aeroporto «Salerno - Costa d'Amalfi» a Pontecagnano, aveva lasciato presagire che da quel jet privato atterratto poco prima stavano per toccare terra due personalità importanti. E, infatti, dalla scaletta sono scesi Bill e Hillary Clinton. Giunti in Italia per qualche giorno di relax e vacanza, iniziata proprio in Campania. Scortati da agenti italiani e da una security americana, l'ex presidente degli Stati Uniti e la moglie, già segretaria di Stato oltre che candidata democratica alla Presidenziali americane, hanno poi raggiunto il porto per imbarcarsi su uno yacht. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Bill e Hilary Clinton, in volo privato a Pontecagnano poi in barca a Nerano per il pranzo

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Hillary Clinton Storms out of Epstein Deposition After Heated Exchange

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