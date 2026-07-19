Bertoni ha commentato che Messi non sarà mai come Diego e ha definito l’assegnazione dello scudetto del 1982 come una situazione “immonda”. Le partite di grande rilevanza, come le finali mondiali, attirano l’attenzione globale e sono caratterizzate da alta pressione e importanza. Le dichiarazioni si concentrano su confronti storici e su eventi sportivi di grande risonanza, senza approfondimenti ulteriori o analisi.

Ci sono partite che hanno un peso specifico diverso. Per l’importanza, la pressione, la posta in palio in gioco. La Finale dei Mondiali è la regina di questo genere di sfide: ha addosso gli occhi del mondo intero. Chi l’ha vissuta invita a godersela, più che ad avere paura. “Va vissuto come un onore, è un privilegio esserci”. Daniel Bertoni l’ha avuto, sa di cosa si parla. Anzi, con la sua Argentina l’ha addirittura vinta quella coppa, segnando pure in finale. “So di essere in un club ristretto e me vanto. Quel gol segnato all'Olanda sarà per sempre un’emozione unica”. Quando parla sembra che debba scendere in campo anche lui stasera: oggi l'ex attaccante ha 71 anni e risponde dall’Argentina, dove sta seguendo il Mondiale con amici e famigliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertoni: "Messi non sarà mai Diego. La Juve e lo scudetto 1982? Una roba immonda"

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