bergamo fa scuola tremila ragazzi ai campi degli alpini

Tre mila studenti partecipano ai campi degli Alpini a Bergamo, un numero in crescita rispetto alle 38 presenze iniziali nel 2010. I giovani vengono coinvolti in attività che prevedono lavoro, sacrificio e ascolto. La partecipazione si è ampliata nel tempo, consolidando una presenza stabile sul territorio. Le iniziative si concentrano sull’apprendimento pratico e sulla formazione di valori condivisi.

IN FORTE CRESCITA. Il primo è nato nel 2010, oggi sono 38. «Insegniamo ai più giovani lavoro, sacrificio e ascolto». Il primo è nato nel 2010, oggi sono una realtà sempre più solida e diffusa sul territorio. È un’esperienza (non certo l’unica) in cui Bergamo è all’avanguardia a livello nazionale nel mondo dell’Ana. I campi scuola degli Alpini, grazie alla forte crescita vissuta negli ultimi cinque anni, coinvolgono oggi circa tremila ragazzi bergamaschi. Si tratta di 38 diverse esperienze, ciascuna con le sue peculiarità, ma accomunate dal desiderio di far sperimentare ai più giovani un’educazione solida, improntata ai valori dell’associazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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