Il sindaco di Loiano ha firmato un’ordinanza che vieta l’accesso ai motociclisti lungo la strada statale 65 nella zona del Belvedere della Futa, in particolare vicino alla ‘voltata secca’, all’ingresso del paese. La misura arriva dopo le proteste dei residenti, stanchi del passaggio continuo di moto nella zona. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti lungo quella tratta.

Il sindaco di Loiano, Roberto Serafini, aveva promesso ai cittadini esasperati dalle moto sulla Futa che avrebbe fatto qualcosa per la sicurezza della ss65, soprattutto in prossimità della cosiddetta ‘voltata secca’, all’ingresso del paese. E lo ha fatto, in accordo con Anas, ente proprietario di quel tratto di strada, con un’ordinanza ad hoc. Dal testo dell’ordinanza, pubblicata dal sindaco nella mattinata di ieri, emerge che al curvone, sul Belvedere di Loiano, viene istituito il divieto di accesso e sosta alle moto. A questo si aggiungono alcuni altri interventi: per chi viaggia provenendo da Loiano, quindi da sud, scatta l’obbligo di procedere dritto, con il conseguente divieto di svoltare a sinistra per accedere all’area di sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Belvedere della Futa vietato ai motociclisti

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