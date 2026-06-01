Vietato l’accesso ai social agli under 16 | la stretta della Malesia per tutelare i giovani online
Da oggi, in Malesia, i minorenni sotto i 16 anni non possono più creare profili sui social network. La nuova legge vieta loro l’accesso a queste piattaforme, che prima potevano utilizzare liberamente. La normativa mira a proteggere i giovani dal contatto con contenuti inappropriati e dalla dipendenza digitale. La restrizione riguarda esclusivamente la creazione di nuovi account, senza influire sugli utenti già attivi.
La Malesia ha introdotto oggi una nuova e rigorosa normativa: i minori di 16 anni non potranno più aprire profili sui social network La misura è stata adottata dal governo malese per cercare di rafforzare la sicurezza e la tutela dei più giovani nell’ambiente digitale. Le piattaforme social con almeno 8 milioni di utenti – tra cui giganti come Facebook, Instagram, TikTok e YouTube – sono obbligate a introdurre sistemi di verifica dell’età. L’intenzione è quella di fermare alla radice la registrazione di nuovi utenti che non abbiano ancora compiuto 16 anni. Il governo richiede inoltre l’adozione di sistemi di sicurezza specifici dedicati ai minori, nonché interventi diretti per rimuovere o bloccare gli account non autorizzati già esistenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Today we've officially banned social media account for under 16s: Anthony Albanese, Australian PM.
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