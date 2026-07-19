Bassetti ironizza | Prima dei vaccini covid non c’erano tutti questi malori per caldo

Il direttore del reparto di Malattie infettive di un ospedale ligure ha commentato con ironia sui malori causati dal caldo, affermando che prima dei vaccini contro il Covid non si verificavano così frequentemente. La sua frase ha suscitato migliaia di reazioni sui social media, con molti utenti che hanno condiviso il suo post. Nessun dato scientifico o ufficiale è stato citato nel commento.

Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si è preso la libertà di fare un po’ di ironia.. Il messaggio ha raccolto migliaia di “like” e centinaia di commenti. Molti utenti hanno colto subito il sarcasmo: “Specifichi che è ironico, perché tanti non lo capiscono”, scrive un follower. E ancora: “Prima del vaccino covid c’erano ancora le quattro stagioni, ora big pharma fa solo prosciutto e funghi. Ogni tanto una Napoli, se uno la chiede”, oppure: “Sono i chip iniettati che si bruciano col caldo e mandano in tilt il corpo” e “In pochi capiranno la trollata”. Non sono mancati, però, i fraintendimenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Sentite cosa dice Bassetti sul fatto che il vaccino non preveniva il contagio!

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