Il coach della squadra di basket di divisione regionale 1 ha dichiarato che l’obiettivo principale non è più la salvezza, ma i playoff. Rispetto ai risultati dell’anno precedente, il team punta a migliorare e a raggiungere questa fase. Se ci saranno successi aggiuntivi, saranno considerati come crescita per i giovani atleti. La squadra si prepara a una stagione con aspettative più alte rispetto al passato.

"Rispetto ai risultati dello scorso anno dobbiamo alzare l’asticella e quindi il nostro obiettivo di partenza non sarà più la salvezza ma i playoff. Se poi arriverà qualche cosa in più, sarà tutto riguadagnato per la crescita dei ragazzi". A parlare è Michele Bertieri, il riconfermato allenatore del Cmc che anche quest’anno sarà ai nastri di partenza della divisione regionale 1. Dopo l’esordio sulla panchina biancoceleste nel campionato 2022-2023 in C, Bertieri è alla sua quinta stagione con i biancocelesti, tra serie C e divisione regionale 1 e al suo fianco ci sarà anche il riconfermato vice Luca Rigano. Diplomato Isef, Bertieri inizia a giocare a basket a 13 anni e nei campionati senior veste la maglia dell’Audax e del Carrara Basket, mentre in Liguria è nella serie C, prima con la Tarros La Spezia e poi con il Follo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket divisione regionale 1. CmC, coach Bertieri alza l’asticella: "Il nostro obiettivo sono i playoff»

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