bande di ragazzini assaltano hotel piscine e zone di spiaggia

Un gruppo di giovani ha preso di mira hotel, piscine e aree di spiaggia, causando danni e fastidio. I testimoni parlano di ragazzi che si aggirano in modo aggressivo, disturbando gli ospiti e rompendo oggetti. Il bagnino e consigliere comunale ha sottolineato che si tratta di ragazzini maleducati, senza usare il termine “baby gang”. La situazione si è verificata negli ultimi giorni e ha coinvolto diverse strutture turistiche.

Bande di ragazzini scatenati tra le spiaggia e gli hotel. Prima di parlare di baby gang, quelli a cui si riferisce il bagnino e consigliere comunale di Forza Italia, Andrea Dionigi Palazzi, sono ragazzini maleducati. "Ma stiamo parlando di un disagio crescente da parte di operatori e clienti", dice Palazzi. "La sicurezza a Riccione, anche nelle ore diurne, sta diventando un tema che non può più essere sottovalutato. In particolare nella zona sud vengono sempre più spesso segnalati gruppi di giovanissimi, alcuni di appena 10-12 anni, che si introducono negli alberghi, nelle piscine delle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari, arrecando disturbo al personale e ai turisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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