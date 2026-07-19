Bad Bunny interrotto il concerto a Milano | pioggia e grandine sugli spettatori

Durante il concerto di Bad Bunny a Milano, la serata è stata interrotta a causa di un violento temporale con grandine. La pioggia intensa ha causato lievi ferite alla testa di alcuni spettatori. L’evento è stato sospeso temporaneamente per motivi di sicurezza. Non sono stati segnalati danni gravi tra il pubblico. Il concerto è ripreso dopo l’interruzione, ma la serata è stata caratterizzata dalle condizioni meteorologiche avverse.

La seconda data milanese di Bad Bunny è stata funestata da un violento temporale con grandine (alcuni spettatori sono rimasti lievemente feriti alla testa). Lo show è stato interrotto e non verrà riprogrammnato come recita il comunicato ufficiale di Live Nation: ‘A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny in programma il 18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano è stato interrotto e l’area è stata evacuata in sicurezza. A seguito di un’attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati

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#BadBunny Annullato e non sarà riprogrammato, biglietti rimborsati integralmente, fa sapere Live Nation sul concerto di ieri sera di Bad Bunny a Milano, interrotto per maltempo. Sicurezza dei presenti, sempre nostra massima priorità, precisa l'organizza x.com

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