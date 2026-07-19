Una donna è stata aggredita da un cane mentre si trovava da sola in strada. La vittima ha riferito di essere rimasta ferita e di non aver ricevuto aiuto da nessuno durante l’incidente. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà e richieste di maggiore attenzione sulla gestione degli animali domestici. La sindaca ha espresso commenti sulla necessità di rispettare la sicurezza pubblica e il benessere degli animali.

Santa Maria a Monte, 19 giugno 2026 – “Massima solidarietà alla giovane donna vittima dell’ aggressione da parte di un cane: episodi come questo non devono accadere più, perché la detenzione degli animali deve avvenire nel massimo rispetto della vita e della sicurezza di tutti”, dice la sindaca Manuela Del Grande. Ma cos’è successo? La giovane donna – come ha raccontato lei stessa in un dettagliato post sui social – nei giorni scorsi era al telefono con un’amica quando, senza nemmeno avere il tempo di reagire, è stata aggredita alle spalle da un cane. Un morso arrivato violento alla gamba destra. Poi il dolore, il sangue e la paura. È accaduto, segnatamente, il 15 luglio in via Prataccio, una strada frequentata ogni giorno da chi cammina, corre e si allena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzannata da un cane, le parole choc della donna: “Ero sola e ferita in strada. Nessuno si è avvicinato ad aiutarmi”

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