Si ribalta fuori strada dopo un malore ferita un donna

Nel primo pomeriggio del 21 maggio, una donna di 49 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale quando il suo veicolo si è ribaltato fuori strada a causa di un malore. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e per gestire la viabilità. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

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