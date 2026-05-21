Si ribalta fuori strada dopo un malore ferita un donna
Nel primo pomeriggio del 21 maggio, una donna di 49 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale quando il suo veicolo si è ribaltato fuori strada a causa di un malore. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e per gestire la viabilità. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.
Non sono fortunatamente gravi le condizioni di una 49enne che nel primo pomeriggio del 21 maggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale. La donna era alla guida della sua auto tra San Giorgio e Pontenure, quando forse a causa di un malore ha sbandato ed è finita fuori strada dove si è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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