azienda galassi 110 anni di storia a savignano

L’azienda Galassi di Savignano compie 110 anni di attività nel settore degli accessori per calzature. Fondata oltre un secolo fa, all'epoca si realizzavano scarpe fatte a mano. Nel corso degli anni, l’azienda ha mantenuto il suo focus sulla produzione di accessori, adattandosi ai cambiamenti del mercato. La sua storia si intreccia con l’evoluzione del settore calzaturiero locale.

A Savignano, l’ azienda Galassi che si occupa di commercio di accessori per calzature compie 110 anni di attività. Quando nacque si cucivano le scarpe a mano. L’azienda ha vissuto da protagonista, sin dagli inizi, l’evoluzione dell’impresa calzaturiera che trova nel distretto del Rubicone una punta di eccellenza. Al timone ancora oggi c‘è Gian Paolo, nipote del fondatore Mario Bilancioni, e con lui dietro al bancone aziendale c’è anche Luca, la quarta generazione che ha il compito, forse gravoso, ma certamente interessante, di mantenere la tradizione apportando le necessarie virate per lo sviluppo. L’azienda, fondata nel 1916 a Savignano, in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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