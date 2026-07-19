azienda di rifiuti in fiamme terzo caso in impianti simili in poche settimane

Nella notte si è sviluppato un incendio presso un'azienda di gestione dei rifiuti a Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena. Si tratta del terzo episodio simile in impianti di questo tipo in poche settimane nella regione toscana. Le fiamme hanno interessato la sede della Rugi Srl, situata a San Marziale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sui danni. La situazione ha portato attenzione su una serie di incendi che coinvolgono impianti di trattamento dei rifiuti in Toscana negli ultimi mesi.

COLLE DI VAL D’ELSA (Siena) L’incendio che la notte scorsa ha interessato la Rugi Srl di San Marziale, a Colle Val d’Elsa, riporta l’attenzione su una tipologia di episodi che negli ultimi mesi ha interessato più volte impianti destinati al trattamento dei rifiuti in Toscana. Le fiamme sono divampate poco dopo le 23 all’interno dell’azienda, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena con il personale del distaccamento di Poggibonsi e il supporto dei colleghi di Castelfiorentino. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 2.30, senza persone coinvolte. Ancora presto per fare un bilancio dei danni all’azienda Rugi colpita, anche in passato, da incendi della stessa natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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