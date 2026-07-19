avis castiglione da record donazioni in crescita ma manca il separatore

La generosità dei donatori Avis è da record e ora serve il “separatore“. A Castiglione del Lago l’attività dell’associazione non conosce soste nemmeno in piena estate, chiudendo un primo semestre 2026 dal valore emblematico. I donatori hanno centrato obiettivi ambiziosi, in particolare sul fronte della raccolta di plasma, pur dovendo fare i conti con una carenza strutturale che pesa sull’organizzazione: l’assenza di un separatore cellulare all’ospedale cittadino. Per superare l’ostacolo, Avis ha lanciato il “Progetto Plasma 200“, volto a raggiungere le 200 sacche, supportato da un servizio di accompagnamento gratuito dei donatori verso il Centro Immunotrasfusionale (Sit) di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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