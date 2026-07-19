Il giornalista Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato di aver perso l’accredito per la finale tra Spagna e Argentina, anche se era stato inizialmente autorizzato. Ricci ha affermato di aver avuto l’accredito, poi revocato dalla Fifa prima dell’evento. Di conseguenza, non potrà essere presente in tribuna stampa a New York per seguire la partita.

Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport, non sarà presente in tribuna stampa a New York per assistere alla finale tra Spagna e Argentina, in programma questa sera alle 21. Ricci aveva seguito tutte le partite dal vivo durante questa edizione dei Mondiali, ma non ci sarà nell’atto conclusivo: “ È finita. Dopo 38 giorni, 11 partite seguite dal vivo e 165 articoli per la Gazzetta, il mio Mondiale si conclude in modo brusco e inaspettato alla vigilia della finale”, ha scritto su X in mattinata. “Questa mattina avevo il biglietto per la finale, l’accesso alla mixed zone e il parcheggio; poche ore dopo mi è stato tolto tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo l’accredito per la finale, ma la Fifa mi ha tolto tutto”: la denuncia del giornalista Filippo Maria Ricci, escluso da Spagna-Argentina

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