Test di prestigio per l’Avellino | Lazio e Torino nel programma estivo

L’Avellino ha comunicato il programma del suo precampionato 2026, che include incontri con Lazio e Torino nel calendario estivo. La squadra si prepara per la nuova stagione con una serie di test di prestigio, nel tentativo di valutare la condizione e la forma della rosa prima dell’inizio ufficiale. Le partite si svolgeranno durante il periodo di preparazione estivo, prima dell’avvio delle competizioni ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Avellino ha definito il programma del precampionato 2026, tracciando il percorso che accompagnerà la squadra di Alessandro Nesta verso l’inizio della nuova stagione. Tra allenamenti congiunti, test di crescente difficoltà e due sfide di prestigio contro Lazio e Torino, i biancoverdi avranno l’opportunità di mettere minuti nelle gambe, assimilare i principi del nuovo tecnico e verificare il livello di preparazione prima degli impegni ufficiali. Si partirà dal ritiro di Rivisondoli per chiudere l’8 agosto al Partenio-Lombardi con il IV Memorial Sandro Criscitiello. Il calendario delle amichevoli L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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