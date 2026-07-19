Autostrada A11 | tratto Capannori-Altopascio chiuso una notte

La tratta dell’autostrada A11 tra Capannori e Altopascio sarà interdetta al traffico per una notte. In alternativa, i veicoli dovranno uscire alla stazione di Capannori, percorrere la strada provinciale 61 e rientrare in autostrada alla stazione di Altopascio, direzione Firenze. La chiusura è programmata per un intervento che richiederà l’interruzione temporanea del transito sulla tratta. Nessuna informazione sulla durata esatta dell’intervento o sui motivi tecnici.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio, verso Firenze. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Autostrade A11 Firenze - Mare e A12 Tirrenica | FIRENZE - GENOVA

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