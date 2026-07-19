Autostrada A11 | tratto Capannori-Altopascio chiuso una notte

Da firenzepost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La tratta dell’autostrada A11 tra Capannori e Altopascio sarà interdetta al traffico per una notte. In alternativa, i veicoli dovranno uscire alla stazione di Capannori, percorrere la strada provinciale 61 e rientrare in autostrada alla stazione di Altopascio, direzione Firenze. La chiusura è programmata per un intervento che richiederà l’interruzione temporanea del transito sulla tratta. Nessuna informazione sulla durata esatta dell’intervento o sui motivi tecnici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio, verso Firenze. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a11 tratto capannori altopascio chiuso una notte
© Firenzepost.it - Autostrada A11: tratto Capannori-Altopascio chiuso una notte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Autostrade A11 Firenze - Mare e A12 Tirrenica | FIRENZE - GENOVA

Video Autostrade A11 Firenze - Mare e A12 Tirrenica | FIRENZE - GENOVA

Notizie e thread social correlati

Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso una notteNella notte tra oggi e domani, il tratto dell’autostrada A11 tra Lucca est e Capannori resterà chiuso al traffico per lavori di pavimentazione.

Argomenti più discussi: Autostrade A11 Firenze - Mare E A12 Tirrenica | FIRENZE - GENOVA Raimondo Todaro (S7epWyUxxn); Autostrada A11 | stazione di Lucca est chiusa una notte per lavori.

Autostrada A11: muore motociclista nello scontro con un camper. Tratto riaperto fra Chiesina Uzzanese e MontecatiniIncidente mortale stamattina, 5 luglio 2026, alle 9:30 circa, sull'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord. Il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme è stato temporaneamente chiuso, a caus ... firenzepost.it

Schianto tra camper e moto: muore ragazzo di 21 anni, autostrada Firenze-Mare chiusaGravissimo incidente stradale tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all’altezza del chilometro 42 ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web