Oggi nel pomeriggio si è verificato un incidente sull’autostrada A11 tra Chiesina Uzzanese e Pistoia, in direzione Firenze. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente e si sono formate code in direzione Firenze. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sulle conseguenze per i veicoli coinvolti.

PISTOIA – Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio 2026, sull’autostrada A11, nel tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Pistoia, in direzione Firenze, al chilometro 34. Attualmente si registrano 6 km di coda ed il traffico scorre su una sola corsia. Sul posto sono intervenuti soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autostrada A11: incidente fra Chiesina Uzzanese e Pistoia, coda verso Firenze

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A11, mezzo pesante fuori strada in direzione Firenze: lunghe code .

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