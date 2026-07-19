autobus gratuiti per i migranti bologna la proposta della discordia

A Bologna, Fratelli d’Italia ha avviato una petizione contro la proposta di offrire autobus gratuiti ai migranti, sostenendo che gli italiani pagano di più e che gli immigrati non contribuiscono. Il volantino, scritto a caratteri grandi, invita alla firma per opporsi all’iniziativa promossa dal sindaco. La proposta di trasporto gratuito per i migranti ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che la considerano una misura di assistenza e altri che la criticano.

"Gli italiani pagano di più. Gli immigrati non pagano nulla? Firma contro l’autobus gratis agli immigrati voluto da Lepore". Con questo slogan, scritto a caratteri cubitali in un volantino, Fratelli d’Italia a Bologna ha lanciato una petizione. L’obiettivo è quello di chiedere al Comune di rinunciare alla proposta che garantirebbe la gratuità del trasporto pubblico ai richiedenti asilo e ai migranti ospitati dai Cas. Un episodio che arriva proprio in quella città dove le polemiche su viabilità e trasporti sono all’ordine del giorno, tra costruzione del tram, lunghi cantieri e aumento delle tariffe per il trasporto pubblico locale. Un trittico che ha segnato la vita dei cittadini bolognesi da diversi anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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