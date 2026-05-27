la stazione della discordia

È scoppiata una discussione sulla futura stazione dell’alta velocità in Romagna, mentre i treni dei pendolari continuano a subire ritardi, poca disponibilità e sovraffollamento. La vicenda riguarda chi avrà il controllo della nuova struttura, con le parti coinvolte che si confrontano sulla gestione e le decisioni da prendere. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, senza ancora essere risolta.

Mentre i treni dei pendolari continuano – spesso – a scontare i problemi di sempre (ritardi, poca disponibilità e sovraffollamento), in Romagna si è accesa la discussione su chi avrà la nuova stazione dell’alta velocità ferroviaria. Un miraggio – perché ci vorranno anni prima che arrivi – che però fa gola a molti, considerati i vantaggi che potrebbe portare in termini di investimenti e di passeggeri. La gara, o meglio la lotta, è tra Forlì, Cesena e la piccola Faenza, tutte città sulla direttrice del nuovo fascio di binari che da Castelbolognese attraverserà questa parte di regione per portare i treni verso la tratta adriatica. Dovrebbe essere la naturale prosecuzione del progetto - contestato - che sta caratterizzando proprio il tratto tra Bologna e appunto Castelbolognese, dove è previsto un investimento di 3,6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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