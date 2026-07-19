L’Italia di rugby ha perso 57-10 contro l’Australia a Perth, chiudendo la prima finestra del Nations Championship con un’altra sconfitta. La partita si è conclusa con un largo divario di punti e nessuna rimonta italiana. La squadra italiana ha subito numerosi punti nel primo tempo e non è riuscita a reagire nella ripresa. Nessun cambio di risultato nel secondo tempo, con l’Australia che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

Italrugby: Una Partita Da Dimenticare in Australia. PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – L’Italrugby ha subito un’altra cocente sconfitta, chiudendo la prima finestra del Nations Championship con un pesante 57-10 contro l’Australia. I Wallabies hanno preso il controllo del match fin dall’avvio, realizzando mete con Canham, Wright e Paenga-Amosa e mettendo subito in seria difficoltà la squadra azzurra. Questa terza sconfitta consecutiva, dopo quelle contro Giappone e Nuova Zelanda, ha evidenziato le difficoltà della squadra di Quesada, squalificato per l’incontro. La reazione degli azzurri è stata insufficiente e il primo tempo si è concluso con un passivo di 38-5, dopo una serie di errori e di indiscipline che hanno favorito i rivali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Australia beffarda: l’Italrugby torna a casa con un’altra sconfitta nel Nations Championship.

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