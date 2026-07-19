Un giornalista è a processo dopo la diffusione di un audio tra il ministro e il presidente di un ente. L’audio era stato trasmesso da Report, e la sua pubblicazione non ha portato a conseguenze legali per i giornalisti coinvolti. Tuttavia, quando l’intervista con l’audio è stata pubblicata su un sito di informazione, la posizione dei giornalisti è stata sottoposta a procedimento. Un altro giornalista, che aveva diffuso l’audio, non è stato coinvolto nel processo.

Quando la trasmette Report, la posizione dei giornalisti viene archiviata. Quando ricompare nell’intervista pubblicata da un sito d’informazione locale, Anteprima24, Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo della Verità finiscono direttamente a giudizio saltando l’udienza preliminare (compariranno davanti ai giudici del Tribunale di Roma il prossimo 3 dicembre per l’udienza predibattimentale).? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Audio Sangiuliano-Boccia: un giornalista a processo, Ranucci che l’ha diffuso no

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