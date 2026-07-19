Un uomo ha attraversato l’Oceano Atlantico remando per 37 giorni. La sua barca, senza motore, ha percorso una vasta distesa di acqua salata, visibile solo all’orizzonte. Durante il viaggio, ha incontrato occasionalmente la sagoma di un mercantile che passava. La traversata è avvenuta senza altri mezzi di navigazione e senza soste. Il viaggio si è concluso dopo più di un mese in mare aperto.

Una distesa d’acqua salata che si estende a perdita d’occhio, senza che nessun altro la solchi. Di quando in quando, sfila via soltanto la sagoma lucida di un qualche mercantile. Attorno, soltanto flutti infiniti e indecifrabili. Ma non c’è spazio per lamentazioni di sorta quando questo destino qui te lo sei scelto. Lorenzo Barone lo sa bene. È la notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026 quando tocca terra a Kourou, in Guyana Francese, chiudendo un viaggio improbo. Ha appena finito di attraversare l’oceano Atlantico a remi, dopo essere salpato dalle coste della Mauritania. Trentasette giorni, sette ore, quarantotto minuti. Quattromilacinquecentocinquantasette chilometri di acqua salata, remati uno dopo l'altro, senza vela, senza motore, senza nessun altro a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attraversa l’Oceano Atlantico con una barca a remi in 37 giorni

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Attraversa l'oceano Atlantico in barca a remi, Lorenzo Barone: Affrontate onde di 3 metri

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