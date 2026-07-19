Un calciatore di 40 anni si dimostra ancora molto forte, suscitando ammirazione tra i tifosi. Dopo settimane di incertezze, sembra imminente il rinnovo del contratto con il club di appartenenza. Le trattative sono in fase avanzata e non ci sono più dubbi sulla volontà di proseguire insieme anche nella prossima stagione. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le voci indicano che il giocatore continuerà a vestire la maglia della stessa squadra.

Luka Modric è sempre più vicino alla permanenza in rossonero. Dopo settimane di dubbi ed ansie per i tifosi milanisti, il campione croato sembra essere direzionato verso la firma di un nuovo contratto che lo legherà al Milan anche per la prossima stagione. Dopo un finale di stagione turbolento, culminato con la mancata qualificazione in Champions League, il futuro del numero 14 rossonero era in bilico: il suo sogno di giocare sul più grande palcoscenico del calcio europeo era così svanito e l'addio di mister Allegri non aveva fatto altro che allontanarlo dal Diavolo, iniziando a vagliare l'ipotesi ritiro dal calcio giocato una volta conclusi i Mondiali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Atta abbagliato da Modric: "È fortissimo anche a 40 anni"

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