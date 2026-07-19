Atalanta tra code e online gli abbonamenti vanno esauriti nel giro di quattro ore

Da bergamonews.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli abbonamenti per la stagione 2026-27 dell’Atalanta sono andati esauriti in quattro ore, con circa 1.300 tessere ancora disponibili. Molti tifosi hanno passato ore o giorni in fila, mentre altri hanno tentato di acquistarli online. La richiesta è stata molto elevata, portando rapidamente alla saturazione delle disponibilità. La vendita si è conclusa in breve tempo, lasciando poche possibilità di accesso ai sostenitori che desideravano assicurarsi il proprio posto.

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Bergamo.  In coda da ore, se non da giorni per riuscire a conquistare uno dei (circa) 1.300 tessere ancora a disposizione. Una corsa contro il tempo per assicurarsi l’ abbonamento per la stagione nerazzurra 202627.  La vendita libera, aperta sabato 18 luglio alle 10, è stata aperta soltanto quattro ore prima che la biglietteria esponesse il cartello ‘tutto esaurito’. Come era prevedibile, visto che i più temerari si sono accampati dandosi il cambio fuori dalla biglietteria della Curva Nord. E c’era anche la possibilità di acquisto online. Il punto massimo della partecipazione è stato raggiunto in mattinata: intorno alle 8.30 si contavano svariate decine di persone all’esterno dello stadio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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