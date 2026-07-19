Giacomo Raspadori ha dichiarato che l’Atalanta ha ancora molto da esprimere e che lui stesso non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale. La squadra ha disputato un test in famiglia a Clusone, vincendo 2-1 contro l’U23. Raspadori si dice carico e pronto a migliorare, in vista di un percorso che lo vede e la squadra in crescita.

Bergamo, 19 luglio – “L’Atalanta ha tanto da tirare fuori. E io non ho ancora dato tutto quello che ho dentro”. Giacomo Raspadori, all’indomani del debutto stagione della Dea a Clusone nel test in famiglia vinto per 2-1 contro l’U23, vede un futuro di crescita per la squadra e per se stesso. La carriera. Talento indiscusso, l’attaccante bolognese classe 2000 arriva da due scudetti vinti a Napoli, segnando gol pesanti, pur senza un ruolo da titolare, oltre all’Europeo 2021 vinto da giovanissimo con l’Italia, anche in questo caso senza essere tra i titolari. Poi la scorsa estate il trasferimento all’ Atletico Madrid per un salto di qualità mai arrivato e un’esperienza durata solo un semestre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Atalanta, l’ottimismo di Giacomo Raspadori: “Siamo carichi e abbiamo tanto da tirare fuori con Sarri”

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