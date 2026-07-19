A Ponte a Egola, il progetto di calcio ha registrato un aumento significativo di adesioni, segnando il debutto di questa iniziativa. La partecipazione crescente riflette un forte senso di appartenenza e tradizione, riunendo persone di diverse età. La presenza di questo sport si configura come un momento di incontro e di riavvicinamento tra le generazioni, mantenendo viva la passione che caratterizza la comunità locale.

C’è un entusiasmo che profuma di casa, di tradizione e di appartenenza. A Ponte a Egola il calcio torna a essere un punto d’incontro capace di unire generazioni diverse, riaccendendo quella passione che da sempre accompagna la comunità. La nascita dell’Asd Ponteaegola ha già conquistato il cuore di tanti cittadini, pronti a sostenere una nuova avventura sportiva. La risposta del territorio è stata immediata e calorosa. In vista della cena di presentazione ufficiale, in programma lunedì - spiega una nota –, le adesioni sono cresciute rapidamente, confermando il grande interesse attorno a un progetto che va ben oltre il semplice ritorno in campo di una squadra di calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asd Ponte a Egola . È boom di adesioni: "Debutta il progetto"

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