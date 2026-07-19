ascolti tv notti mondiali batte le repliche di ciao darwin

Notti Mondiali su Rai 1 ha ottenuto 1,7 milioni di spettatori, superando le repliche di Ciao Darwin su Canale 5. La finale dei mondiali di sabato sera ha attirato un pubblico più numeroso rispetto alle repliche del programma di intrattenimento. I dati degli ascolti evidenziano come l’evento sportivo abbia prevalso sulle trasmissioni di intrattenimento in quella fascia oraria.

I dati degli ascolti tv di sabato 18 luglio: l’attesa per la finale dei mondiali su Rai 1 batte le repliche di Ciao Darwin di Canale 5 La prima serata di sabato 18 luglio vede trionfareNotti Mondiali,in onda su Rai 1, con 1.953.000 telespettatori in attesa della finale di coppa del mondo in onda questa sera. Male per la replica diCiao Darwinsu Canale 5. In access prime timeLa Ruota della Fortunabatte l’ultima puntata diAffari tuoicon il 26,5% di share contro il 25,1% del programma condotto da Stefano de Martino. Iran, nuovi raid Usa dopo morte di due soldati, Trump: “Teheran annulla intesa? Non mi importa” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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