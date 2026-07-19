Sabato 25 luglio, il colle di Sadurano ospiterà un evento di pittura all'aperto organizzato dal circolo Acli ‘Il Grottino’. L’iniziativa coinvolgerà appassionati e artisti provenienti da diverse zone, che si dedicheranno a catturare con i colori i paesaggi e i profumi della campagna. Durante l’evento, si ricorderà anche la figura di un sacerdote scomparso, con un momento commemorativo dedicato. La giornata si svolgerà all’aperto, con l’obiettivo di creare opere dal vivo.

Pennellate di colore illumineranno il colle di Sadurano sabato 25 luglio, quando il circolo Acli ‘Il Grottino’ accoglierà appassionati e amanti dell’arte provenienti da tutto il territorio, pronti a lasciarsi ispirare dai colori e profumi della campagna rigogliosa e a fissare su tela le emozioni in un’estemporanea di pittura en plein air. L’iniziativa, promossa dalla Associazione Amici di Don Dario, unitamente al Circolo, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del colle affacciato su Castrocaro nonché l’esperienza di don Dario Ciani e di quella che fu la Comunità di Sadurano, attraverso il linguaggio universale dell’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Arte sul Colle’ a Sadurano anche nel ricordo di don Dario

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