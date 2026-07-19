Arno sicuro | scogliere entro l’estate

I lavori di difesa spondale del fiume Arno a San Giovanni sono in fase di completamento e dovrebbero terminare entro l’estate. Le operazioni sono state avviate per rafforzare le scogliere lungo il corso d’acqua e prevenire potenziali dissesti. Il sindaco ha comunicato che le attività sono in via di conclusione e che si sta monitorando il progresso dei lavori. Non sono state riportate ulteriori modifiche o interruzioni nel cronoprogramma.

SAN GIOVANNI Procedono verso la conclusione i lavori di difesa spondale del fiume Arno a San Giovanni. Nei giorni scorsi il sindaco Valentina Vadi, insieme al responsabile unico del procedimento Lucia Ermini, ha effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare lo stato di avanzamento dell’intervento, accompagnata dalla direzione dei lavori e dai rappresentanti della ditta incaricata. L’opera, finanziata con risorse ministeriali per un importo complessivo di 2 milioni e 330 mila euro, ha interessato il tratto dell’Arno compreso tra la Industria Vetraria Valdarnese e il ponte Ipazia d’Alessandria. La nuova scogliera è stata completata su entrambe le sponde del fiume e rappresenta uno degli interventi più significativi del programma di messa in sicurezza del tratto urbano dell’Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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