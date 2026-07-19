Per la finale dei Mondiali 2026, la Rai ha annunciato i telecronisti e i commentatori tecnici che seguiranno l’evento al New York New Jersey Stadium. La partita tra Argentina e Spagna si gioca alle 21. La scelta dei professionisti coinvolge figure di rilievo nel settore radiotelevisivo, incaricate di commentare l’evento in diretta. La trasmissione sarà visibile in Italia attraverso i canali ufficiali della Rai.

Non solo l’occhio, ma anche l’orecchio vorrà la sua parte questa sera, al New York New Jersey Stadium di East Rutherford (Stati Uniti), dove si disputerà la finalissima dei Mondiali 2026 di calcio: alle ore 21.00 italiane si affronteranno Spagna ed Argentina. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Rai 1 HD, ed in diretta streaming gratuita su Rai Play: la televisione di Stato ha deciso di puntare sulla coppia più rodata, ovvero quella composta da Alberto Rimedio come telecronista e Lele Adani come voce tecnica. Il match, però, sarà visibile anche in diretta streaming in abbonamento su DAZN, ed anche in questo caso la piattaforma ha scelto la coppia che tanti riscontri positivi ha ricevuto nel corso della rassegna iridata: la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Argentina-Spagna, chi saranno telecronista e commentatore tecnico della RAI? La scelta della tv di Stato

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